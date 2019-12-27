МИД о наличии азербайджанцев среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Алматы

27 декабря 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На данный момент не поступала информация о наличии азербайджанцев среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Алматы (Казахстан), сказала в пятницу Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Согласно информации посольства Азербайджана в Казахстане, на данный момент не поступала информация о наличии азербайджанцев среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Алматы», - сказала она.

Отметим, что Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс в Нур-Султан из Алматы, на борту были 93 пассажира и пять членов экипажа.

При взлете лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Также временно прекращена деятельность Bek Air.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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