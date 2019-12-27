В Азербайджане стартовала регистрация на конкурс «Yüksəliş» (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня стартует регистрация на конкурс "Yüksəliş", сообщает в пятницу Trend.

Для регистрации в конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, имеющие высшее образование и минимум двухлетний управленческий опыт. Говоря об управленческом опыте, подразумевается практический опыт на руководящей позиции в структуре, управление одним или более количеством людей, проектных групп, ресурсов, подрядчиков и прочие, независимо от формы собственности.

Согласно итогам конкурса, 20 победившим участникам будет предоставлен грант в размере 20 тысяч манатов для прохождения соответствующей тренинговой программы.

Кроме того, они получат возможность присоединиться к программам по развитию управленческого кадрового персонала и менторской программе с участием управляющих руководителей.

Имена победителей будут внесены в создаваемый банк кадровых ресурсов.

Конкурс будет проходить в пять туров - регистрация, онлайн-отбор, наглядный отбор, полуфинал и финал.

В регистрационном туре лица, обладающие правом участия в конкурсе, должны создать личный кабинет на сайте www.yukselish.az, заполнить форму регистрации (анкету) и пройти регистрацию.

Регистрация будет продолжена до 18:00 часов второго февраля 2020 года.

В онлайн-отборе право на участие получают все участники, успешно прошедшие регистрацию. В этом туре оцениваются интеллектуальные знания и личные качества, охватывающие весь потенциал, необходимый для того, чтобы стать управленцем.

Тестовые онлайн-задания делятся две части, общие знания - азербайджанский язык и литература, культура, история, география, право и экономика и тесты по способностям (анализ вербальной и цифровой информации, абстрактное мышление).

После онлайн-отбора, участник, разместивший в личном кабинете соответствующее видео обращение, получает право на участие в наглядном отборе. Наряду с общей эрудицией, в этом туре проверяются социальный интеллект участников, скорость мышления и коммуникационные способности.

Конкурсанты, успешно прошедшие третий тур, получают право на участие в полуфинале.

В полуфинале навыки участников по управлению в команде или индивидуально будут проверяться методом упражнений и заданий. Для подготовки индивидуального плана развития, участники будут проходить собеседование со стороны экспертов, специалистов по человеческим ресурсам, считающимися профессионалами в указанных сферах. Успешно прошедшие полуфинал конкурсанты получают путевку в финал.

В мероприятиях, проводимых в рамках финала, управленческие навыки участников оцениваются с помощью специальных заданий (бизнес-игры, социальные проекты и их решение, работа с экспертами, собеседования). В этом туре участники встретятся с управляющими руководителями, будут организованы деловые обсуждения и «круглые столы».

По завершению конкурса победители получат возможность напрямую работать с управляющими руководителями в рамках индивидуальной программы развития.

Будут оцениваться такие компетенции как высокий интеллект, умение принимать решение, делегирование полномочий, управление рисками и кризис-менеджмент, концентрация на конечные результаты, стратегическое мышление, работа в команде, коммуникабельность, инновативность, управление бюджетом, социальная ответственность.

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" был учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 26 июля 2019 года, с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

В связи с проведением конкурса был создан оргкомитет.

Для осуществления текущих работ в рамках конкурса, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта был выделен один миллион манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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