Сегодня и завтра во всех школах Азербайджана учебный день

28 декабря 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с решением Кабмина от второго декабря 2019 года, сегодня и завтра во всех школах Азербайджана учебный день, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.

По решению, для соблюдения последовательности дней отдыха, 28 и 29 декабря перенесены на 3 и 6 января.

Поэтому 28, 29 и 30 декабря во всех общеобразовательных школах считаются учебными днями. Занятия во всех школах начнутся 7 января.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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