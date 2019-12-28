В Азербайджане в пакет услуг по ОМС могут быть включены болезни из госпрограмм

28 декабря 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Услуги, оказываемые в настоящее время в Азербайджане в рамках государственных программ, в будущем планируется включить в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом сказал директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что нынешний пакет услуг достаточно широкий: «60 процентов медицинских услуг, которые могут быть оказаны в стране, включены в этот пакет. Однако, имеются исключения, связанные с государственными программами, в соответствии с которыми лечение больных сахарным диабетом, онкологических больных, больных страдающих ХПН (хроническая почечная недостаточность) осуществляется в рамках специальных государственных программам. Для этого из госбюджета выделяются отдельные средства. Эти больные обслуживаются в специализированных учреждениях. Период действия этих госпрограмм заканчивается в 2020, часть – в 2021 году. После их завершения, услуги, оказываемые в рамках этих программ, могут быть включены в пакет услуг по ОМС».

Алиев добавил, что в пакете услуг предоставляется гарантия получения услуг скорой помощи, обращения к специализированным врачам, услуг лучевой диагностики, лабораторных анализов, хирургических операций.

Отметим, что до конца 2020 года на всех территориях Азербайджана будет внедрена система ОМС.

Для населения за счет средств государственного бюджета предусматривается выделение суммы в размере 90 манатов на человека (всего 900 миллионов манатов).

Взносы за первые три месяца 2020 года будут оплачены государством, а с первого апреля взносы по ОМС начнут выплачивать граждане.

Сумма выплат в рамках ОМС не лимитирована. В случае необходимости гражданин сможет получать данные услуги без лимита .

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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