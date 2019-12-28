Фонд пропаганды духовных ценностей материально поддержал более 1000 религиозных деятелей в Азербайджане

28 декабря 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году Фонд пропаганды духовных ценностей оказал материальную поддержку более 1000 религиозных деятелей, которые официально были назначены в мечети Управлением мусульман Кавказа (УМК), сообщает в субботу Trend со ссылкой на Фонд.

Также из 100 тысяч манатов, выделенных в этом году Фонду распоряжением главы государства, была оказана материальная поддержка 22 неисламским религиозным общинам.

Кроме того, Фонд профинансировал 71 просветительский проект, представленный мусульманскими религиозными общинами, функционирующими в стране.

Напомним, что 10 октября 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей.

Согласно указу, Фонд был создан для обеспечения поддержки действующих в стране религиозных конфессий, сохранения и развития национально-духовных ценностей, а также усиления государственной поддержки этой сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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