Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового четырехэтажного курсантского общежития, переданного в пользование в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Сначала руководство министерства обороны возложило цветы к воздвигнутому на территории училища памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтило его память.

Затем министр обороны и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового курсантского общежития. Министру обороны было доложено, что в отвечающем современным требованиям новом четырехэтажном здании имеются вещевой склад, оружейное, канцелярское, бытовое и другие помещения. Все они оборудованы мебелью и оснащены линиями коммуникаций. На территории проведены работы по благоустройству и озеленению.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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