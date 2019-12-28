Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

28 декабря 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового четырехэтажного курсантского общежития, переданного в пользование в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Сначала руководство министерства обороны возложило цветы к воздвигнутому на территории училища памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтило его память.

Затем министр обороны и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового курсантского общежития. Министру обороны было доложено, что в отвечающем современным требованиям новом четырехэтажном здании имеются вещевой склад, оружейное, канцелярское, бытовое и другие помещения. Все они оборудованы мебелью и оснащены линиями коммуникаций. На территории проведены работы по благоустройству и озеленению.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
  • Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:32
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 27 декабря 09:27
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 26 декабря 12:36
ВС Армении нарушили режим прекращения огня с применением крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 26 декабря 09:44
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 25 декабря 10:04
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 24 декабря 09:42
Лента новостей
Филиал российской нефтяной компании объявил в Туркменистане тендер
Тендеры 10:26
В Азербайджане продлен срок приема документов в докторантуру
Общество 10:25
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 10:25
Обнародованы данные экспорта продукции оборонпрома Турции в Таджикистан и Туркменистан (Эксклюзив)
Турция 10:23
На Фиджи эвакуировали около двух тысяч человек из-за циклона
Другие страны 10:18
В Японии загорелся завод по переработке отходов
Другие страны 10:17
В Азербайджане в пакет услуг по ОМС могут быть включены болезни из госпрограмм
Общество 10:16
МВД: Информация об избиении Мехмана Гусейнова не соответствует действительности
Происшествия 10:16
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 09:55