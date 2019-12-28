В Азербайджане введены новые требования в сфере лесного хозяйства

28 декабря 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введено новое требование в рамках осуществления проектов по вырубке лесов на площади более пяти гектаров, сообщает в субботу Trend.

В связи с этим Кабмин внес поправки в законодательные акты.

Согласно одному из дополнений, внесенных в «Правила вырубки лесов», при осуществлении вышеуказанных проектов должен быть подготовлен документ по оценке их влияния на окружающую среду, и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.

Согласование мест строительства объектов, влияющих на состояние и восстановление лесов, проводится в соответствии со ст. 36 Лесного кодекса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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