В Азербайджане продолжается прием на вакантные места по проекту "Кавказоведение"

28 декабря 2019 11:11 (UTC+04:00)

Дан старт долгосрочному проекту под названием «Исследование этнической самобытности и культурного наследия стран Кавказа». Целью проекта является изучение истории, языка и культуры этнических групп, проживающих в Азербайджане.

В рамках проекта требуются специалисты/переводчики, знающие грузинский, лезгинский, удинский, армянский, аварский и грабарский языки. Лица, которые знают эти языки и соответствующие следующим критериям, просьба прислать CV по адресу arashdirma2020@gmail.com:

- Свободное владение грузинским, лезгинским, удинским, армянским, аварским и грабарским языками - уровень «выше среднего» и выше;

- Иметь представление на начальном уровне о Кавказведении;

- Умение работать в команде и самостоятельно;

- Творческий подход к решению проблем и коллективное мышление.

Ежемесячная заработная плата: от 1200 AZN (в зависимости от уровня владения языком и опыта работы в данной области)

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