В Азербайджане единовременную выплату получат еще 160 наследников шехидов

28 декабря 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комиссия министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана приняла решение о выдаче единовременной выплаты (11 тысяч манатов) ещё 160 наследникам 94 шехидов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

Проводится соответствующая работа для перевода средств в ближайшие дни на банковские счета наследников.

Отметим, что в целом установлено право на получение единовременной выплаты наследниками 12 268 шехидов.

Указанные средства уже выплачены около 18 тысячам наследников 12 тысяч шехидов. Таким образом, программа обеспечения наследников шехидов единовременной выплатой реализована уже на 98 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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