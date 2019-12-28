Сегодня будут избраны первые вице-президенты АН Азербайджана

28 декабря 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Президиуме Академии наук Азербайджана начало работу общее собрание Академии, сообщает в субботу Trend.

В повестку включены обсуждение «Программы развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020–2025 годы», изменений в Устав НАНА, утверждение председателя и состава Дисциплинарной комиссии НАНА, а также выборы первых вице-президентов Академии.

В собрании участвуют президент НАНА Рамиз Мехтиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр образования Джейхун Байрамов, вице-премьер Шахин Мустафаев, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шамахинская обсерватория о прогнозе космической погоды на ближайшие дни
Общество 26 декабря 13:44
Вице-президент НАНА: Раздутые штаты и параллельные структуры должны быть сокращены
Общество 26 декабря 12:45
Подготовлена стратегия развития НАНА Азербайджана на 2020-2025 годы
Общество 26 декабря 12:13
В Академии наук Азербайджана упраздняются штаты академиков-секретарей
Общество 26 декабря 11:57
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 24 декабря 18:04
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 20 декабря 09:32
Лента новостей
Экспорт из Анкары и Стамбула в Кыргызстан за 11 месяцев 2019 г. превысил $280 млн
Турция 12:00
Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и дорожных сборов в ноябре
Турция 12:00
Казахстан нарастил импорт российского метанола
Энергетика 11:59
В следующем году в Азербайджане будет более 2 тыс. адвокатов
Общество 11:56
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
США 11:50
В Азербайджане единовременную выплату получат еще 160 наследников шехидов
Общество 11:47
Он выиграл суперигру! Рахиб Азери в гостях у Леонида Якубовича на "Поле чудес" (ФОТО)
Культура 11:35
В Турции незначительно выросло использование природного газа в производстве электроэнергии
Турция 11:33
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 20%
Энергетика 11:30