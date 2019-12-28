Рамиз Мехтиев: Для развития АН Азербайджана необходимы реформы

БАКУ /Trend/ - Сегодня перед Академией наук Азербайджана стоят совершенно новые задачи, и в нынешних условиях для развития научного потенциала АН необходимы реформы.

Об этом, выступая на общем собрании Академии, сказал президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, НАНА должна осуществлять целенаправленные меры для обеспечения научной поддержки реформ, проводимых главой государства.

Развитие науки в Азербайджане - одна из главных целей государственной политики, и военная, политическая, экономическая мощь государства связана с научным потенциалом, сказал президент НАНА.

Он отметил, что наука и инновации являются основным локомотивом развития: «В этом смысле Академия должна быть лидером во всех начинаниях. С этой точки зрения принятие «Программы развития Национальной академии наук Азербайджана в 2020-2025 годах», с одной стороны, отвечает глобальным вызовам современности, с другой – соответствует программам социально-экономического развития страны».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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