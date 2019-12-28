Названы кандидаты на должности первых вице-президентов АН Азербайджана

28 декабря 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) был поднят вопрос об учреждении должностей первых вице-президентов Академии, сообщает в субботу Trend.

На собрании было предложено учредить должности двух первых вице-президентов — по гуманитарным и общественным наукам и по естественным и точным наукам.

На должность первого вице-президента по гуманитарным и общественным наукам была выдвинута кандидатура академика Исы Габиббейли, на должность первого вице-президента по естественным и точным наукам – академика Ибрагима Гулиева.

Для выбора кандидатов было объявлено тайное голосование. Для проведения голосования на собрании был объявлен перерыв.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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