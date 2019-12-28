Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла

28 декабря 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, местами туман, морось, ветер северный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью ожидаются 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85, днем - 60-70 процентов..

В районах страны завтра местами будет дождливо, в горных районах - снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью - 1-6, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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