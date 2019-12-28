Избраны первые вице-президенты АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана избраны первые вице-президенты Академии, сообщает в субботу Trend.

На должность первого вице-президента по гуманитарным и общественным наукам избран академик Иса Габиббейли, первого вице-президента по естественным и точным наукам – академик Ибрагим Гулиев.

Председатель счетной комиссии Урхан Алекперов отметил, что кандидаты получили единогласную поддержку голосовавших.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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