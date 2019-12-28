Управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям

28 декабря 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Как сообщает в субботу Trend, Главное государственное управление дорожной полиции призвало водителей, которые планируют поездки в праздничные дни, связанные с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новогым годом, соблюдать необходимые рекомендации.

В обращении отмечается, что перед поездкой необходимо полностью проверить техническое состояние транспортных средств, пристегиваться ремнем безопасности не только самому, но и обеспечить это требование в отношении пассажиров.

"Не следует торопиться совершая обгон и другие маневры во время движения, правильно оценивайте скорость и направление транспортных средств, движущихся параллельно и по встречному направлению.

Нельзя забывать, что одним из главных условий для предотвращения ДТП, является соблюдение скоростного режим независимо от технических возможностей автомобиля.

Длительные поездки старайтесь совершать в светлое время суток, не садитесь за руль в усталом, сонном или подавленном состоянии. В этих случаях вы подвергаете опасности не только себя и пассажиров, но и других участников дорожного движения.

По возможности делайте кратковременный отдых после каждых 2-3 часов езды. Для этого вы можете воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП", - сказано в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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