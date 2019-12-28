В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)

28 декабря 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Работа по созданию Централизованной диспетчерской службы с целью управления автобусами из единого центра находится на стадии завершения. Эта служба позволить контролировать соблюдение графика движения автобусов в онлайн режиме, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Также, для эффективного управления системой географической информации, являющейся одним из важных компонентов Системы интеллектуального управления транспортом, подготовлены программное обеспечение и электронная карта.

В программном обеспечении отражена цифровая карта, которая содержит зональную информацию по 34 отделениям в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а также другие географические данные.

В базе созданной Системы географической информации (СГИ) отражена информация о дорогах, велосипедных дорожках, парковках, стоянках такси, автобусных остановках, автобусных полосах и иная информация.

Благодаря данной базе можно получить подробную информацию о дорожной и городской инфраструктуре, составить различные отчеты, провести анализ и многое другое.

В базу также внесена информация об исторических местах, музеях и других местах, обладающих туристическим потенциалом в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове, что внесет значительный вклад в развитие туризма в Азербайджане.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
  • В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
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