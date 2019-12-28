МВД Азербайджана увеличивает число нарядов полиции

28 декабря 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, с 31 декабря 2019 по 6 января 2020 года личный состав органов внутренних дел Азербайджана будет работать в усиленном режиме.

Приказ об этом пописал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, сообщает в субботу Trend.

Согласно приказу, в преддверии праздника и в течении праздничных дней личный состав всех органов и частей МВД будут нести службу в усиленном режиме.

В местах, где будут организованы массовые мероприятия, в том числе, празднества, местах массового скопления людей будет увеличено число нарядов полиции.

На территории республики, в том числе, на автомобильных дорогах, будут мобилизованы все силы и возможности для обеспечения общественного порядка и безопасности движения.

В преддверии праздников и в праздничные дни под серьезным контролем также будут находиться важные объекты жизнеобеспечения, а также дипломатические представительства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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