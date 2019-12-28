Заповедники Азербайджана в период новогодних праздников готовы принять гостей

28 декабря 2019 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана в канун праздников 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года огласило график работы заповедников в первую неделю Нового Года.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, ввиду того, что 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года объявлены нерабочими днями заповедники, находящиеся в подчинении Агентства, примут посетителей со второго января.

Это - Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях", Государственный историко-культурный заповедник "Басгал", Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг", Государственный историко-культурный заповедники "Лагич", Государственные историко-архитектурные заповедники "Юхары Баш" и "Киш".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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