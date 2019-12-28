Республиканской научно-технической библиотеке присвоен "республиканский" статус

БАКУ /Trend/ - Республиканской научно-технической библиотеке, находящейся в подчинении Агентства интеллектуальной собственности, присвоен "республиканский" статус.

Как сообщает Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Агентству интеллектуальной собственности совместно с министерством финансов поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.

Другим решением Кабинета министров число сотрудников Республиканской научно-технической библиотеки было сокращено со 126 до 100.

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