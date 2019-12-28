Огтай Гюльалыев открыл глаза

БАКУ /Trend/ - Огтай Гюльалыев, который находится на лечении в Американской клинике в Стамбуле, открыл глаза.

Как передает Trend, об этом сообщил сын правозащитника Табриз Гюльалыев.

"Отец сегодня немного смог приоткрыть левый глаз, которым он долгое время не мог шевелить. Он уже начинает открывать оба глаза. Надеемся, что он скоро проснется от комы и вернется к нам", - сказал он.

Несколько дней назад Огтай Гюлалыев открыл правый глаз.

Напомним, что 29 октября в 17:20 на территории Насиминского района - на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу пешехода, правозащитника Огтая Гюльалыева.

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.

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