Огтай Гюльалыев открыл глаза

28 декабря 2019 23:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Огтай Гюльалыев, который находится на лечении в Американской клинике в Стамбуле, открыл глаза.

Как передает Trend, об этом сообщил сын правозащитника Табриз Гюльалыев.

"Отец сегодня немного смог приоткрыть левый глаз, которым он долгое время не мог шевелить. Он уже начинает открывать оба глаза. Надеемся, что он скоро проснется от комы и вернется к нам", - сказал он.

Несколько дней назад Огтай Гюлалыев открыл правый глаз.

Напомним, что 29 октября в 17:20 на территории Насиминского района - на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу пешехода, правозащитника Огтая Гюльалыева.

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Республиканской научно-технической библиотеке присвоен "республиканский" статус
Общество 28 декабря 23:05
В Кюрдамире передан в пользование вынужденных переселенцев новый жилой комплекс на 563 семьи (ФОТО)
Общество 28 декабря 20:58
В Венгрии открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
Политика 28 декабря 20:09
Количество трудовых договоров в Азербайджане выросло на 161 тыс.
Общество 28 декабря 19:20
Заповедники Азербайджана в период новогодних праздников готовы принять гостей
Общество 28 декабря 18:16
В Баку открыты два новых и отменен один автобусный маршрут — БТА (ФОТО)
Общество 28 декабря 18:03
Лента новостей
Миллионы за пост: назван самый дорогой Instagram-блогер этого года
В мире 00:01
В Египте более двадцати человек погибли в ДТП
Другие страны 28 декабря 23:43
Республиканской научно-технической библиотеке присвоен "республиканский" статус
Общество 28 декабря 23:05
Полиция задержала трех человек во время демонстраций в Париже
Европа 28 декабря 22:54
Генсек ООН осудил теракт в Сомали
Другие страны 28 декабря 22:17
Семья из четырех человек погибли при пожаре в России
Россия 28 декабря 21:59
В Луизиане пять человек погибли при крушении самолета (Обновлено)
США 28 декабря 21:41
Парламент Турции может обсудить мандат по Ливии уже второго января
Турция 28 декабря 21:36
Полиция разогнала оставшихся участников манифестации в Париже
Европа 28 декабря 21:12