В Азербайджане изменен список учреждений, где создана докторантура

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменения в «Список вузов, научных учреждений и организаций, в которых создана докторантура», сообщает в воскресенье Trend.

Согласно изменению, в списке упразднена категория, касающаяся министерства труда и социальной защиты населения. Ранее Научно-исследовательский и образовательный центр по трудовым и социальным проблемам имело право на подготовку кадров по ученой степени доктора философии.

В соответствии с другим изменением, в список добавлена категория по министерству молодежи и спорта. Так, в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта будет вестись подготовка докторов философии и докторов наук.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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