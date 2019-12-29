В Азербайджане изменен список учреждений, где создана докторантура

29 декабря 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменения в «Список вузов, научных учреждений и организаций, в которых создана докторантура», сообщает в воскресенье Trend.

Согласно изменению, в списке упразднена категория, касающаяся министерства труда и социальной защиты населения. Ранее Научно-исследовательский и образовательный центр по трудовым и социальным проблемам имело право на подготовку кадров по ученой степени доктора философии.

В соответствии с другим изменением, в список добавлена категория по министерству молодежи и спорта. Так, в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта будет вестись подготовка докторов философии и докторов наук.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане продлен срок приема документов в докторантуру
Общество 28 декабря 10:25
Утверждена последовательность внедрения ОМС по административно-территориальным единицам Азербайджана
Общество 27 декабря 17:51
В Азербайджане введены новые требования к кандидатам при поступлении на госслужбу
Общество 26 декабря 11:17
В Азербайджане будет контролироваться архитектурный стиль строительных проектов
Строительство 25 декабря 16:34
Азербайджан снизил пошлину за многоразовые визы для граждан США и Кореи
Туризм 25 декабря 15:16
В Азербайджане изменены правила приема в резидентуру
Общество 21 декабря 16:35
Лента новостей
Турция в пять раз увеличила экспорт товаров оборонной промышленности в Узбекистан
Турция 10:49
В Египте сложили портрет Тутанхамона из 7260 стаканчиков и вошли в Книгу рекордов Гиннесса
Арабские страны 10:48
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:45
"Бакметрополитен" о реализации проектов в 2019 году
Транспорт 10:38
Казахстанский комбинат закупит запчасти
Тендеры 10:38
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильного туннеля в поселке Пиршаги
Политика 10:31
Статус проектов "Южного газового коридора" на декабрь 2019 года
Энергетика 10:30
UzAuto Motors произвела рекордное количество автомобилей
Бизнес 10:09
В Аргентине самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле
Другие страны 10:03