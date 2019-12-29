В этом году отремонтировано более 200 бакинских школ

29 декабря 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году были капитально отремонтированы шесть бакинских школ, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

Кроме того, для одной школы построено новое здание на другой территории, завершено строительство еще одной школы и заново отстроены здания двух школ.

В 224 учебных заведениях были осуществлены работы по текущему ремонту и инженерно-коммуникационные работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Расторгнуты трудовые договора с директорами 18 бакинских школ
Общество 27 декабря 13:11
Управление образования о числе трудоустроенных в Баку учителей
Общество 26 декабря 12:42
В XII классах бакинских школ обучается 182 человека
Общество 19 декабря 14:32
В Баку сменили школу 6791 учащихся - управление образования
Общество 16 декабря 17:33
В десятках школ Баку внедряются «малые академии»
Общество 16 декабря 17:21
В Баку расторгнуты трудовые договора с 18 директорами школ
Общество 16 декабря 17:05
Лента новостей
В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
Политика 12:15
Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией (ФОТО)
Общество 12:12
TOGG – мечта Эрбакана, мужество Эрдогана
Турция 12:07
Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги
США 11:49
Ограничивается движение транспорта на одной из улиц Баку
Общество 11:40
Ряд полномочий Тарифного совета передан Кабмину Азербайджана
Экономика 11:28
В Кабмине Азербайджана новое назначение
Политика 11:28
Президент Израиля осудил нападение у синагоги в США, призвав бороться с антисемитизмом
Израиль 11:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Мушфиг» (ФОТО)
Политика 11:25