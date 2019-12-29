В этом году отремонтировано более 200 бакинских школ

БАКУ /Trend/ - В этом году были капитально отремонтированы шесть бакинских школ, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

Кроме того, для одной школы построено новое здание на другой территории, завершено строительство еще одной школы и заново отстроены здания двух школ.

В 224 учебных заведениях были осуществлены работы по текущему ремонту и инженерно-коммуникационные работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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