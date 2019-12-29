Завтра в Азербайджане будет до 14 градусов тепла

29 декабря 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром туман, морось, к ночи ожидается дождь, восточный, юго-восточный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 9-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидается дождь, местами сильный, ветер западный.

Ночью - 3-7, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 4-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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