В этом году в Азербайджане приняты на работу свыше 8 тыс. учителей

29 декабря 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году на работу приняты свыше восьми тысяч учителей.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказано в ежегодном отчете министерства образования.

Из них 3260 приняты на работу на основе бессрочного, а 5614 - на основе срочного контракта.

Из принятых на основе бессрочного контракта учителей 973 человека приняты на работу в общеобразовательные учреждения, в отношении которых не применяются поощрительные меры, а 2287 - в школы, в отношении которых применяются поощрительные меры.

Согласно результатам электронного размещения по смене места работы учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях министерства образования, 1305 учителей за уходящий год сменили места работы.

Согласно результатам собеседования, объявленного на вакантные должности директоров государственных общеобразовательных учреждений, в целом 318 человек приняты на работу в должности директора.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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