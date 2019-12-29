В Азербайджане обучается более 6600 иностранных студентов из 90 стран

29 декабря 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году в Азербайджане по всем уровням высшего образования обучается более 6600 иностранных студентов из 90 стран.

Об этом говорится в ежегодном отчете минобразования, сообщает в воскресенье Trend.

В текущем учебном году в рамках межправительственной стипендиальной программы право на обучение в Венгрии получили 200 человек, 37 - в Китае, 2 - в Румынии, 3 - в России, 13 - в Латвии, 4 - в Казахстане, всего, 259 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане продлен срок приема документов в докторантуру
Общество 28 декабря 10:25
Сегодня и завтра во всех школах Азербайджана учебный день
Общество 28 декабря 09:35
В Азербайджане более 12 тыс. детей будут приняты в дошкольные группы общинного типа
Общество 25 декабря 14:57
Вузы Азербайджана должны коммерциализировать научно-исследовательскую деятельность
Общество 25 декабря 13:02
Минобразования Азербайджана издало модульные учебники по логистике (ФОТО)
Общество 19 декабря 12:15
Министерство образования проводит разбирательства по жалобам граждан
Общество 13 декабря 15:01
Лента новостей
Как сделать ликвидным реальный сектор экономики Азербайджана? (Интервью)
Бизнес 15:20
Итоги цифровизации судебной сферы в 2019 году
ИКТ 15:02
За последние десять лет уровень газификации в стране вырос более чем на 30%
Энергетика 15:02
Диляра Кязымова стала гостем популярного турецкого телепроекта "Akustikhanе" - восемь видео
Звёздный мир 15:00
Итоги реформ 2019 года в рамках системы "Единое окно"
Бизнес 14:49
Итоги 2019 года в системе "Зеленый коридор"
Финансы 14:46
Итоги 2019 года в Азербайджане по госзакупкам
Бизнес 14:45
Huawei запустила в Узбекистане систему "умного образования"
ИКТ 14:44
Международный центр мугама отметил 11-летие под звуки кяманчи (ФОТО)
Культура 14:30