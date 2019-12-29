Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)

29 декабря 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся встретить Новый год.

Прекрасный Баку вновь облачился в праздничный наряд - красочно украшен древний город, улицы и площади залиты светом, люди в праздничном настроении. Столица Азербайджана с воодушевлением встречает 2020-й год.

В связи с этим Baku Media Center провел фотосъемки в городе, подготовил специальный видеоролик.

Отметим, что Baku Media Center – ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане.

Более подробную информацию о Baku Media Center можно найти на официальном сайте компании www.bakumediacenter.az, а также на Facebook, Youtube, Linkedin, в Instagram и Twitter.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
  • Baku Media Center снял специальный видеоролик о Баку, готовящемся к Новому году (ФОТО/ВИДЕО)
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