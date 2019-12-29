Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)

29 декабря 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня приступило к передаче еще 120 частных домов и квартир, закупленных в новопостроенных зданиях, семьям шехидов и лицам, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство, во время мероприятий по случаю передачи в пользование частных домов и квартир было подчеркнуто, во главе угла успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева стоит принцип обеспечения благополучия гражданин. В 2019 году в этом направлении было достигнуто немало значительных успехов, в социальной сфере произошли революционные перемены, минимальная зарплата была увеличена почти в два раза, минимальная пенсия - на 72,4 процента, пособия и стипендии - в среднем в два раза, пособия для вынужденных переселенцев - на 50 процентов. Пособия для семей шехидов были увеличены с 242 до 300 манатов. Был решено вопрос проблемных кредитов около 800 тысяч людей. В целом, реализованные в 2019 году два социальных пакета охватили 4,2 миллиона человек с ежегодной финансовой нагрузкой в три миллиарда манатов.

Инвалиды Карабахской войны получают ежемесячную стипендию Президента, также наряду с этой стипендией большинство из них - трудовую пенсию в связи с инвалидностью, а небольшая часть, не обладающая правом на пенсию, получают пособие в связи с инвалидностью.

Также, из года в год расширяется программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. Если в 2018 году лицам этой категории было выдано в три раза больше предусмотренного количества - 626 квартир, то в 2019 году этот показатель вырос еще на 50 процентов. Таким образом, включая и сегодняшнюю передачу семьям шехидов и инвалидам войны 120 частных домов и квартир, это число составляет 934. В целом на сегодня министерство передало лицам из вышеуказанных категорий до 7600 квартир.

Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, а также семей шехидов" от 24 декабря 2019 года - очередной показатель особой заботы главы государства в отношении лиц этих категорий. Согласно распоряжению, с целью строительства частных домов для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов выделяется 20 610 000 манатов.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили удовлетворенность работами в направлении усиления их социального обеспечения, улучшения благополучия. Они выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказываемую заботу, за то, что были обеспечены частными домами и квартирами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
  • Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
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