В Зангезурском нацпарке имени Гасана Алиева обнаружены еще два детеныша леопарда (ВИДЕО)

29 декабря 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Зангезурском национальном парке имени Гасана Алиева в объективы видеоловушек попали еще два детеныша кавказского леопарда.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов, снимки были сделаны в ноябре-декабре 2019, года благодаря фото и видеоловушкам, установленным в рамках совместного проекта по восстановлению популяции леопардов министерства, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Отметим, что за последние годы в Зангезурском нацпарке были сделаны снимки шести детенышей кавказского леопарда.

Радует тот факт, что в результате проведенных мер по охране растет численность леопардов, которые являются одним из редких представителей фауны на территории Азербайджана.

Напомним, что в результате мониторингов, проведенных с 2012 года по настоящее время, в Зангезурском нацпарке установлено обитание 13 особей, а в Гирканском нацпарке - 9 особей леопарда.

Снимки леопардов, которые неоднократно попадали в объективы камер национальных парков, говорят о результатах усиления мер по охране животного мира, просветительских работ, а также о безопасной среде, необходимой для роста численности таких видов животных как безоаровый козел, муфлон, входящих в пищевой рацион леопардов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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