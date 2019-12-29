Председатель АПБ призвал население информировать Агентство об опасной продукции

БАКУ/Trend/ - Председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли призвал общественность проявить большую активность в вопросах обеспечения пищевой безопасности, в информировании Агентства о продукции, представляющую опасность для человеческого здоровья, передает в воскресенье Trend.

Он сообщил, что людям, обладающим информацией о производстве или продаже небезопасной продукции, следует сообщить об этом в Call-центр Агентства "1003". Тахмазли добавил, что деятельность предприятий, в работе которых обнаружены изъяны, не прекращается сразу.

"В начале мы применяем ограничение деятельности сроком на три месяца. Если обнаруженные недостатки устраняются, то предприятие продолжает работу. Деятельность предприятия ограничивается до тех пор, пока не будет устранены указанные недостатки", - сказал Гошгар Тахмазли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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