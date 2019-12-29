Джейхун Байрамов подписал приказ об инклюзивном образовании

29 декабря 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об обеспечении продолжения проекта «О внедрении инклюзивного образования на уровне начального образования» на базе общего среднего образования, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобразования.

В приказе Управлению образования города Баку поручено обеспечить продолжение проекта «О внедрении инклюзивного образования на уровне начального образования» на базе общего среднего образования в пилотных учебных заведениях – средней общеобразовательной школе № 202 Наримановского района, школе-лицее № 220 Низаминского района, средней общеобразовательной школе № 138 Хатаинского района и школе-лицее № 252 Сабунчинского района, представить предложения по изучению международного опыта для обеспечения продолжения инклюзивного образования на базе общего среднего образования.

В приказе сказано, что Управление должно обеспечить оказание логопедических услуг дефектологами-логопедами из расчета один дефектолог-логопед на каждые пять учащихся в пилотных учебных заведениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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