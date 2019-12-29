В связи с деятельностью ГЭЦ создано до 60 тысяч временных рабочих мест

БАКУ /Trend/ - В этом году в связи с деятельностью Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) создано около 60 тысяч временных рабочих мест, и сотрудникам, работающим на этих должностях, выплачена зарплата в размере свыше пяти миллионов манатов

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на заседании по итогам года сказала председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, количество участников в экзаменах разного рода, проведенных ГЭЦ в 2019 году, составило свыше 571 тысячи человек, а свыше семи миллионов воспользовались электронными услугами Центра.

Председатель отметила, что в этом году вступительные экзамены в вузы проведены на основе новой модели, благодаря чему повысилось качество оценивания знаний и навыков участников. Согласно новой модели, свыше 370 тысяч экзаменуемых выполнили до семи миллионов письменных работ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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