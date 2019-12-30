В новогоднюю ночь автобусы в Баку будут работать до 01.00

30 декабря 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года бакинские автобусы в новогоднюю ночь будут работать до 01.00, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Кроме того, 31 декабря Центр интеллектуального управления транспортом во избежание пробок применит в ночное время режим «зеленой волны» на светофорах.

Для лучшего обеспечения контроля за работой транспорта Агентство в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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