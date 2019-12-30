В TƏBİB назначен новый глава пресс-службы

30 декабря 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ревана Алиева назначена пресс-секретарем Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение.

Приказ о назначении подписал председателя правления структуры Рамин Байрамлы.

Отметим, что до этого Алиева работала заведующей сектора по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства (БТА), а ранее долгое время работала в различных структурах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
PASHA Bank предоставляет клиентам новый онлайн продукт Smart Factoring
Общество 11:00
В воинских частях азербайджанской армии проводится День открытых дверей
Общество 10:57
В новогоднюю ночь автобусы в Баку будут работать до 01.00
Общество 10:04
Представитель Азербайджана занял высокий пост в Международной организации труда
Общество 09:56
В Баку начали функционировать 12-метровые автобусы (ФОТО)
Общество 09:34
В Баку 31 декабря будет праздничный салют
Общество 09:30
Лента новостей
Более всего средств из госбюджета Узбекистана получит Наманганская область
Бизнес 11:06
Утверждены правила размещения изображения Государственного герба Азербайджана
Политика 11:05
PASHA Bank предоставляет клиентам новый онлайн продукт Smart Factoring
Общество 11:00
В Азербайджане начата разработка пилотного проекта в области возобновляемых источников энергии (ИНТЕРВЬЮ)
Энергетика 11:00
Petar Doğalgaz ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş. получила лицензию на разведку нефти в Турции
Турция 10:59
В воинских частях азербайджанской армии проводится День открытых дверей
Общество 10:57
Гороскоп на 2020 год
Интересное 10:57
В Грузии вырос экспорт фруктов
Бизнес 10:41
Газопровод «Сарыарка» введен в эксплуатацию в Казахстане
Энергетика 10:39