В TƏBİB назначен новый глава пресс-службы

БАКУ/Trend/ - Ревана Алиева назначена пресс-секретарем Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение.

Приказ о назначении подписал председателя правления структуры Рамин Байрамлы.

Отметим, что до этого Алиева работала заведующей сектора по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства (БТА), а ранее долгое время работала в различных структурах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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