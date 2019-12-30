Завтра в Баку местами ожидается дождь

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами ожидается дождь, который прекратится днем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром туман, ветер северный.

На Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 10-14, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в ряде восточных районов ожидается дождь, в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью 2-7, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 градуса тепла.

31 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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