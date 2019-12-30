В этом году в Азербайджане посажено около 2 млн деревьев

30 декабря 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году на лесных и нелесных территориях Азербайджана были посажены 1 764 356 деревьев.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, деревья были посажены с участием сотрудников министерства, представителей районных исполнительных властей. За вышеуказанный период исполнительным властям, школам, детским садам и другим организациям, а также гражданам было передано для посадки 1 322 649 саженцев деревьев различных пород.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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