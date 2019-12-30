В Азербайджане завершен первый мониторинг территорий посадки 650 тыс. деревьев

30 декабря 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинговая группа правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) и министерства экологии и природных ресурсов завершила первый мониторинг состояния 650 тысяч деревьев, посаженных за один день в Азербайджане.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджев, сообщает в понедельник Trend.

Как отметил Оруджев, по результатам мониторинга, за деревьями, посаженными в Шамахинском, Сабирабадском, Саатлинском районах, Гяндже, Наримановском, Сабаильском, Хазарском, Хатаинском, Низаминском районах Баку, осуществляется своевременный уход, обеспечена система капельного орошения.

Он подчеркнул, что в ряде районов посаженые деревья покосились ввиду отсутствия опор, а местами ветер повалил опоры: «Все эти проблемы были устранены в короткие сроки. Думаю, что территории, где за деревьями самый лучший уход определятся в мае-июне, когда пройдет второй мониторинг. В ходе второго мониторинга будет установлено, как прижились деревья, будут видны результаты полива. Представителям Молодежной организации ПЕА на местах даны рекомендации постоянно контролировать качество ухода за деревьями, орошения, и это будет делаться регулярно».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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