Минэкологии Азербайджана об услугах для охотников в "Службе ASAN"

30 декабря 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сентября этого года в Центр "Службы ASAN" № 5 для получения охотничьего билета обратились 545 человек.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, некоторые услуги, оказываемые министерством, в том числе получение и замена охотничьего билета, с сентября этого года осуществляются "Службой ASAN".

Ибрагимова сообщила, что таким образом повысилось качество и оперативность, прозрачность и комфортность обслуживания граждан".

Представитель министерства добавила, что за прошедший период для получения охотничьего билета в Центр "Службы ASAN" № 5 обратились 545 человек. Из них для продления срока билета обратилось - 294, и по поводу участия в экзамене на его получение - 251 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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