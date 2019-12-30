Гошгар Тахмазли: Призываем владельцев объектов общепита быть более внимательными

30 декабря 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли обратился к населению и руководителям объектов общественного питания по поводу работы в праздники.

Как сообщает в понедельник Trend, выступая на пресс-конференции, Тахмазли сообщил, что в праздничные дни в объекты общепита традиционно обращаются больше потребителей, что актуализирует вопрос контроля качества продуктов.

"В преддверии новогодних праздников различные объекты общепита, рестораны, дома торжеств, а также семьи в индивидуальном порядке готовятся к праздникам. Призываем владельцев объектов общественного питания быть более внимательными. Они должны сознавать свою ответственность", - сказал Тахмазли.

Он сообщил, что в связи с зимним сезоном Азербайджан посещает большое количество туристов.

"И поэтому, обращаясь к владельцам объектов общественного питания, хочу напомнить, что следует учитывать и имидж Азербайджана в мире, какой-либо недочет может негативно сказаться на репутации страны", - добавил Гошгар Тахмазли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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