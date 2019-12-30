Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление о заключении срочных трудовых договоров

30 декабря 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление о внесении изменения в решение «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджана» № 440 от 11 октября 2018 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Согласно пункту 3.2 постановления Кабмина № 514 от 28 декабря 2019 года, трудовые отношения с внештатными сотрудниками организаций, финансируемых из госбюджета (в том числе, получающие финансовую помощь), с 1 января 2020 года могут оформляться срочным трудовым договором или на основании гражданско-правового договора по выполнению конкретных проектов, программ, срок осуществления которых известен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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