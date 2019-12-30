БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане лекарственные препараты за государственный счет получают свыше 2700 больных.

Об этом завотделом организации скорой помощи Минздрава Гюмирза Поладов сказал на коллегии, посвященной итогам года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой Минздрав.

По его словам, в этом году медицинское обследование прошли 74 процента населения старше 18 лет.

У 279 тысяч из обратившихся лиц были обнаружены различные виды болезней. Из них 21 тысяча были госпитализированы, около 56 тысяч взяты на диспансерный учет, более 1 миллиона 800 тысяч человек привлечены к дополнительным обследованиям, свыше 99 тысяч человек выздоровели и сняты с диспансерного учета.

Поладов отметил, что всего в 2019 году в медицинских учреждениях минздрава было зарегистрировано более 47 миллионов обращений, к стационарному лечению были привлечены 712 тысяч больных. В этом году реабилитационными и санаторными услугами воспользовались около 8 тысяч человек.

Завотделом добавил, в текущем году к обследованиям было привлечено более 91 процента детей, из которых четыре процента были поставлены на диспансерный учет, 0,9 процента - госпитализированы в специализированные медучреждения: За последние годы в Республиканском центре талассемии было проведено 89 операций по трансплантации костного мозга, из них 13 человек страдали острым лейкозом, шестеро-апластической анемией, остальные 70 человек болели большой бета-талассемией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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