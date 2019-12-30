В Азербайджане в эксплуатацию будет сдан санаторий туберкулезных заболеваний

30 декабря 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершено строительство Республиканского санатория туберкулезных заболеваний, Шекинской, Гянджинской психиатрических больниц, седьмой объединенной городской больницы и в 2020 году планируется их открытие.

Об этом завотделом организации скорой помощи минздрава Гюльмирза Поладов сказал на коллегии, посвященной итогам года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой минздрав.

По его словам, в 2019 году в эксплуатацию была сдана Гобустанская центральная районная больница, в Центрах медицинской реабилитации в Бузовниниской, Газахской, Шамкирской, Геранбойской центральных районных больницах завершены ремонтно-строительные работы, они тоже готовы к открытию: «В настоящее время в городе Хырдалан строятся Абшеронская центральная районная больница, центральные больницы в Габалинском, Физулинском, Самухском районах, бакинская городская объединенная больница № 11, больница в поселке Бадамдар в Сабаильском районе Баку, вторая городская больница в Сумгайыте. Продолжается ремонт второго роддома в Баку, родильного отделения Центральной больницы и детской больницы в Сальянском районе».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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