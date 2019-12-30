В Азербайджане задержан экс-директор Центра интеллектуального управления транспортом

30 декабря 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Арестован бывший директор Центра интеллектуального управления транспортом Анар Расулов.

Об этом в понедельник сообщил Trend начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, Расулов был задержан по подозрению в мошенничестве, следствие ведется в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. В отношении бывшего директора решением Наримановского суда города Баку седьмого декабря избрана мера пресечения в качестве ареста сроком на четыре месяца.

Арест Расулова никак не связан с его былой должностью, так как он задержан по подозрению в присвоении имущества гражданина.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные меры.

Отметим, что Анар Расулов с сентября 2018 года по апрель 2019 года проработал на должности директора Центра интеллектуального управления транспортом.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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