В Риме торжественно отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

30 декабря 2019 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Риме прошло торжественное мероприятие, посвященное 31 декабря — Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в мероприятии, которое было организовано Координационным советом азербайджанцев Италии при поддержке Госкомитета, приняли участие живущие в этой стране азербайджанцы и зарубежные гости.

В мероприятии выступили координатор по Риму Координационного совета азербайджанцев Италии Фарид Аббасов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде. Они, рассказав об итогах уходящего 2019 года, достигнутых Азербайджаном успехах, целях и планах Координационного совета азербайджанцев Италии, об истории и значимости Дня солидарности азербайджанцев мира, поздравили всех соотечественников с наступающими праздниками.

Затем началась художественная часть мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Риме торжественно отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
  • В Риме торжественно отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
  • В Риме торжественно отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
  • В Риме торжественно отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
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