Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили новые квартиры в Абшеронском районе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения передало группе семей шехидов и инвалидов Карабахской войны квартиры, закупленные в жилых зданиях на территории поселка Мамедли Абшеронского района.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, обеспеченные жильем семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за важнейшие шаги, предпринятые в социальной сфере, усиление социальной защиты лиц этой категории, а также за обеспечение их новым жильем.

Во время мероприятия в связи с передачей квартир было отмечено, что согласно поручению Президента Ильхама Алиева, число квартир, частных домов, которые передаются семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны, значительно растет из года в год. В 2018 году лицам этой категории передано 626 квартир и частных домов - в три раза больше предусмотренного.

В 2019 году, это цифра увеличилась еще на 50 процентов, семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны было передано 934 квартир и частных домов.

Отметим, что на сегодняшний дня министерство передало семьям шехидов и инвалидам войны около 7600 квартир и частных домов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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