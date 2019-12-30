Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)

30 декабря 2019 17:37 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 12:22)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в парке, расположенном на пересечении улицы Саттара Бахлулзаде, проспектов Ататюрка и Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку.

Гглава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и глава Исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев проинформировали главу государства о проведенной работе по реконструкции парка.

Было отмечено, что площадь парка составляет 1,1 гектара. В парке, где на высоком уровне осуществлены работы по благоустройству и реконструкции, созданы все условия для организации эффективного досуга жителей, в том числе детей.

Отметим, что благородная инициатива по превращению Баку в зеленый город, основа которой была заложена общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым, последовательно, комплексно и успешно продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева. Глава нашего государства определил обеспечение на самом высоком уровне охраны окружающей среды и проживание людей в здоровых естественных условиях как одно из приоритетных направлений реализуемой в Азербайджане национальной стратегии развития. В нашей стране в этом направлении принимается ряд мер, проводятся широкомасштабная созидательная работа и благоустройство.

В последние годы во всех регионах Азербайджана, в том числе в Баку, широкий размах приобрела работа по благоустройству и реконструкции. Для обеспечения комфорта и отдыха населения создаются новые парки и многочисленные озеленения, а уже существующие парки и аллеи капитально реконструируются. Эти проекты не только меняют облик Баку и регионов, но и играют важную роль в улучшении экологической ситуации в нашей стране. Руководимый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева также оказывает большую поддержку работе по озеленению и реализуемым на государственном уровне проектам для улучшения экологической ситуации.

Ознакомившись с проводимой в парке работой, Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения и рекомендации.

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  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, проведенными в еще одном парке Баку (ФОТО) (версия 2)
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