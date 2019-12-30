АПБ Азербайджана обнародовало результаты мониторингов, проведенных в связи с птичьим гриппом

30 декабря 2019 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) обнародовало результаты эпизоотологических мониторингов, проведенных с целью защиты территории страны от высокопатогенного заболевания птичий грипп.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АПБ, в ходе мониторингов, проведенных в национальных парках, природных заповедниках, болотистых участках на территории Абшеронского полуострова, Шабранского, Агджабединского, Сальянского и Лянкяранского районов, а также на прибрежных территориях Каспийского моря, были проведены общие наблюдения диких птиц.

Собранные эпизоотологические данные проанализированы, в том числе взяты патологические материалы с 64 особей разных видов диких птиц. За этот период взяты образцы крови у 250 особей различных птиц в приусадебных хозяйствах на территории Абшерона, Шабранского, Агджабединского, Сальянского и Лянкяранского районов. В ходе мониторинга были взяты образцы крови у 210 особей домашней птицы в 14 крупных и мелких птицеводческих хозяйствах коммерческого типа на территориях города Сумгайыт, Абшеронского, Лерикского, Джалилабадского, Сабирабадского, Гаджигабульского, Хызынского, Сиязаньского и Шабранского районов.

Взятые образцы были проверены в соответствующих биологически безопасных полевых лабораториях палаточного типа. В результате исследований возбудитель высокопатогенного заболевания птичий грипп обнаружен не был.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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