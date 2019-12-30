В связи с наступающими праздниками МВД Азербайджана обратилось к гражданам

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения праздничной атмосферы в стране созданы все необходимые условия. К сожалению, некоторые граждане вместо того, чтобы благоразумно пользоваться этими благоприятными условиями, накануне праздника, не думая о своих финансовых потерях, применяя запрещенные законом дорогостоящие пиротехнические средства, создающие сильный шумовой эффект, нарушая досуг и покой окружающих людей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказано в обращении МВД гражданам по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Сообщается, что внезапные взрывы таких пиротехнических средств, может привести к пожарам и другим нежелательным последствиям, оказывает негативное влияние на психику и здоровье людей, в частности пожилых, больных и детей, порождает у них чувство страха.

"Учитывая это, мы вновь просим наших граждан, и особенно молодежь, избегать таких действий, которые портят праздничную атмосферу, нарушают спокойствие людей в праздничные дни, наносят ущерб их здоровью и приводят к нарушению общественного порядка. Просим не портить праздничное настроение наших граждан такими нелицеприятными поступками", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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