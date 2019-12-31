Начался прием документов для получения образования в Румынии

31 декабря 2019 06:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Румынии объявило стипендиальную программу по разным уровням высшего образования для граждан Азербайджана на 2020/2021 учебный год.

Как сообщили Trend из Министерства Образования, программы предлагаются на бакалавриат, магистратуру и докторантуру по специальностям архитектура, искусствоведство, румынская культура и цивилизация, журналистика, образование, ветеринар, политические и управленческие, социальные и гуманитарные, нефтегазовые, сельскохозяйственные и технологические науки.

Последний срок подачи заявки на участие в программе - 07.02.2020 г. Граждане Азербайджана, желающие принять участие в конкурсе, должны представить необходимые документы в посольство Румынии в Азербайджане.

Отбор кандидатов осуществляется соответствующим министерством Румынии.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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