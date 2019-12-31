В Азербайджане начались нерабочие дни в связи с новогодними праздниками

31 декабря 2019 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинаются каникулы в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Каникулы продлятся неделю, сообщает в среду Trend.

Таким образом, 31 декабря 2019 года, а также 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января 2020 года являются нерабочими днями.

Отметим, что ранее премьер-министр Али Асадов подписал постановление об определении рабочих и нерабочих дней в связи с новогодними праздниками.

Согласно документу, с целью обеспечения последовательности выходных, 28 и 29 декабря 2019 года определены как рабочие дни, а третье и шестого января 2020 года - как нерабочие.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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